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Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

15.09.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu B.N, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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suriye Şanlıurfa terör örgütü

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