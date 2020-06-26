Şanlıurfa’da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Alışveriş Merkezleri (AVM) ve mağazalarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralı denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü personelleri ile beraber AVM ve mağazalarda hijyen çerçevesinde denetim yapılırken klimaların kullanılmamasının, ortamın sık sık havalandırılmasının önemine de vurgu yaptılar.

Ayrıca zabıta ekipleri, AVM ve mağazalarda bulunan vatandaşlara sağlık açısından ve korona virüsü ile mücadele kapsamında maskenin önemini vatandaşlara anlatarak sosyal mesafeye uymaları hakkında da bilgi verdi.



