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Şanlıurfa'da zabıta memurundan sürücülere sınavdaki öğrencilerin rahatsız olmaması için "korna çalmama" uyarısı

26.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da zabıta memurundan sürücülere sınavdaki öğrencilerin rahatsız olmaması için "korna çalmama" uyarısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna giren öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı dövizle uyardı.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru Hilmi Özkürkçü (49) öğrencilerin sınav sırasında sürücüler tarafından korna çalınarak rahatsız edilmemesi için pankart hazırladı.

Özkürkçü, okulların yoğun olarak bulunduğu Hasan Çelebi Mahallesi'nde üzerinde "YKS sınavından dolayı korna çalmayalım, duyarlı olalım" döviziyle sürücüleri uyardı.

Hilmi Özkürkçü, AA muhabirine, bugün izinli olduğunu ama öğrencilerin rahat bir sınav geçirmeleri için okulların bulunduğu bölgeye geldiğini söyledi.

Amacının öğrencilerin rahatsız olmadan bir sınav geçirmesini ve emeklerinin boşa gitmemesi olduğunu aktaran Özkürkçü, "Bugün gençlerimiz için çok önemli bir gün. Sınava girecek öğrencilerimizin sınava daha kolay konsantre olmaları amacıyla sürücülerin araçlarında kornaya basmamaları için uyarı yapıyorum. Öğrencilerimiz ve gençlerimizin 12 yıllık emeklerinin heba olmaması için sınav saatinde korna çalınmaması önem arz ediyor ve ben bunu tamamen gönüllü olarak yapıyorum." dedi.

Öztürk'ün açtığı dövizi gören velilerde zabıta memuruna teşekkür etti.

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