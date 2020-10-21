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Şanlıurfa'da zeytin, nar ve Antep fıstığı artıklarından yem üretilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.10.2020 20:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da zeytin, nar ve Antep fıstığı artıklarından yem üretilecek

Şanlıurfa'da, zeytin, nar ve Antep fıstığı artıklarından yem üretilecek tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Harran Üniversitesinden (HRÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki 7 üniversite ve 3 kurum, kuruluş ve enstitü ortaklığıyla, yörede yaygın üç bitkinin atıklarıyla besi hayvanlarının yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda HRÜ Osmanbey Yerleşkesi Ebrulim Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin, nar ve Antep fıstığı kabuğundan hayvan yemi üretecek tesis kuruldu.

Yem üretiminden ortaya çıkacak yeni artıkların da meyve bahçelerinde gübre olarak kullanılmasının amaçlandığı tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana yenilikçi projelere önem verdiğini belirtti.

Üç ürünün atıklarından daha fazla fayda sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Atıkların hepsi birbirinden ayrılacak, hem çekirdeği hem suyu hem de yağı ayrı ayrı yerlerde depolanacak, yem ve gübre olarak değerlendirilecek. Ayrıca fıstık kabukları da daha sonra değerlendirilecek. Gerçekten bu kayda değer bir gelişmedir. Birlikte çalışma ve kurumlar arası çalışma kültürünün örneği sergilenerek yapılan eserin tüm bölgemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Vali Vekili Mustafa Akın da tesisin çok faydalı olacağına inandığını belirterek, tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

GAP Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Nusret Mutlu ise zeytin, nar ve Antep fıstığı üretiminin bölgede önemli bir yer tuttuğunu, tesisin hayvancılığın gelişmesine büyük kaktı sunacağını vurguladı.

Diğer konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, tesisi inceledi.

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