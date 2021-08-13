Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İbrahim D'nin kullandığı 48 ADE 91 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 13. kilometresinde, önünde seyreden Murat K. yönetimindeki 63 S 1295 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs de Halis D. idaresindeki 63 S 1568 plakalı otobüse çarptı.

Kazada, araçlardaki Mehmet Y, Abdulkadir K. ile Kenan D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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