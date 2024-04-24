Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 ADN 561 plakalı otomobil ile 06 ZVL 75 plakalı otomobil Karaköprü Bulvarı kavşağında çarpıştı. Kaza yapan otomobillere kavşaktan geçen 63 FL 172, 16 SEF 44 ve 34 ADJ 149 plakalı otomobiller de çarptı.

Gelin arabasının da kazaya karıştığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Abdullah Daval, AA muhabirine, ışıkta beklerken arkadan gelen aracın hızla otomobiline çarptığını, güçlükle otomobilinden çıktığını söyledi.





