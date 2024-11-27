YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

AA AA
27.11.2024 09:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Siverek-Diyarbakır kara yolu 20'nci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, AK Parti 27. dönem Balıkesir Milletvekili Adil Çelik (56), Sedat Çiçek (36), Zeynep Coşkun (49), Süheyla Özkan (38), Nusret Okur (82), Musa Durgut (51), Gülay Durgut (59) ve Yıldıray Durgut (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çelik ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek zincirleme kaza

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Kasım Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:35
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.