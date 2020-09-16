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Şanlıurfa'daki arazi kavgasında yaralanan kişi öldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepedüzü Mahallesi'nde akraba olan iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki gün çıkan ve 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kavgada ağır yaralanan ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut Çalışkan (38) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Yaralanan diğer 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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