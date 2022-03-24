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Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı

24.03.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Abdullah Erin: - "Her şey kontrol altında. Güvenlik ve sağlık sorunu oluşturabilecek bir şey yok"

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan kısa süreli gerginlik yatıştırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki cezaevinde, bazı koğuşların kapılarını kilitleyen bir grup tutuklu gerginlik oluşturmak istedi.

İhbar üzerine kuruma, itfaiye, sağlık ekipleri ve takviye kuvvet sevk edildi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayı duyan bazı tutuklu yakınları da cezaevi önünde toplandı.

Bunun üzerine cezaevine gelerek konuyla ilgili bilgi alan Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, bir mahkumun disiplin cezası almasının ardından koğuştaki diğer mahkumları da galeyana getirdiğini söyledi.

Yaşanan olayın ardından ekiplerin tedbir amaçlı cezaevine yönlendirildiğini belirten Erin, şöyle konuştu:

"Söz konusu ceza alan mahkum, koğuştaki mahkumları galeyana getiriyor ve kapıları kapatıyorlar. Mesele bu. Yangın veya herhangi bir olumsuzluk yok. Mahkumların tamamı sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sorun yok. Hayati tehlikesi olan veya yaralı olan mahkumumuz söz konusu değil. Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve başsavcımız burada. Her şey kontrol altında. Güvenlik ve sağlık sorunu oluşturabilecek bir şey yok."

Vali Erin, daha sonra cezaevi önünde toplanan tutuklu yakınları ile görüştü.

Erin, tutuklu yakınlarına, problem yaşanan koğuşta herhangi bir sorun kalmadığını ve her türlü önlemin alındığını, ambulansların da tedbiren bölgede bulunduğunu vurgulayarak, kalabalıktan dağılmalarını istedi.

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