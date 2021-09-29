Şanlıurfa'daki cinayetin şüphelisi Adana'da yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlı Adana'da yakalandı.

Eski Urfa Caddesi'ndeki iş yerinde önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Haşim Mustafa Türk'ün (58) cinayet zanlısını yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet zanlısı M.T'nin kara yoluyla Adana'ya gittiği tespit edildi. Şanlıurfa ve Adana polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının Viranşehir ilçesindeki evinde arama yapan polis ekipleri, 1 tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.

Eski Urfa Caddesi'ndeki iş yerinde 27 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Haşim Mustafa Türk hayatını kaybetmiş, zanlı kaçmıştı.



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