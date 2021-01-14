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Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahiplerine Japon yardım derneğinden 5,5 milyon liralık destek

14.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahiplerine Japon yardım derneğinden 5,5 milyon liralık destek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, kentteki ihtiyaç sahiplerine 5,5 milyon liralık destek sağlanması amacıyla Japon yardım derneği Association for Aid and Relief (AAR) ile protokol imzaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik toplantı salonundaki törende, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen ile AAR Japon Derneği Türkiye Temsilcisi Yoshifumi Kagehira protokole imza attı.

Valilik koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer kamu kuruluşları tarafından protokol kriterlerine göre belirlenecek aralarında Suriyelilerin de bulunduğu ihtiyaç sahipleri ile ailelerine ulaşım, tercüme, bilgilendirme, yönlendirme desteği sağlanacak. Engelli veya kronik hasta çocuk veya yetişkinlere, raporlarında belirtilen tekerlekli sandalye, koltuk değneği, gözlük, işitme cihazı, tansiyon aleti, şeker ölçüm aleti gibi yardımcı materyaller temin edilecek.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ihtiyaç tespiti, okul kaydı, rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilmeleri sağlanacak ve buna yönelik ücretlerin sınırlı süre için karşılanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şanlıurfa Vali Vekili Esen, protokole aralarında Türklerin de bulunduğu 4 bin 565 kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini, ilk etapta 3 bin 625 Suriyelinin desteklerden faydalanacağını aktardı.

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