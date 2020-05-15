Şanlıurfa’daki iyilik hareketi devam ediyor

Şanlıurfa’da hayırseverlerin, fırınlara borcu olan dar gelirli vatandaşların ekmek borçlarını kapatma kampanyası hızla devam ederken, Şanlıurfa dışında yaşayan Osman Haluk Arabacı adlı hayırseverin Şanlıurfa Valiliğine gönderdiği 200 bin TL ile 1000 vatandaşın ekmek borcu Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ödendi.

Şanlıurfa’daki hayırseverlerin sosyal medyada başlattığı, dar gelirli ailelerin fırınlara olan borçlarını kapatma kampanyası ile binlerce aile ve fırıncı esnafı rahat bir nefes aldı. Kampanyayı duyan ve önemli bir destekte bulunmak isteyen Şanlıurfalı hayırsever Arabacı da, yaşadığı İstanbul’dan Şanlıurfa Valiliğine gönderdiği 200 bin TL ile fırınlara borcu olan dar gelirli ailelerin borçlarının ödenmesini istedi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grupları, şehrin yoksul vatandaşlarının yaşadığı mahallelere giderek, 75 fırına borcu olan 1000 vatandaşın ekmek borçlarını bu parayla ödeyerek, veresiye defterlerini kapattı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybeden, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olan herkese teşekkür ederek, “Böyle zamanlarda yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah’ın yapılan hayırları kabul etmesini diliyorum” dedi.

