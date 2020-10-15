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Şanlıurfa'daki PKK/KCK operasyonunda HDP'li belediye meclis üyesi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki PKK/KCK operasyonunda HDP'li belediye meclis üyesi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan büyükşehir belediyesinin HDP'li meclis üyesi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP'li büyükşehir belediye meclis üyesi İ.K, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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