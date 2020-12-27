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Şanlıurfa'daki silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından Mustafa A, Ömer A, Elif A, Mehmet Emin A. ve İbrahim P'nin cenazesi, yoğun güvenlik önlemleri altında yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin de jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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