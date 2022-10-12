Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 10 Eylül'de Eyyübiye ilçesinde L.F'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı olduğu tespit edilen A.B. ve Ş.B, Bozova ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği ile bu silahlara ait 2 şarjör, 23 mermi, 168 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

15 Temmuz Mahallesi'nde, 10 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, kavgada yaralanan L.F. hayatını kaybetmiş, O.K. ise yaralanmıştı.

