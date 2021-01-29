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Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

29.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

Büyüyen ve gelişen Şanlıurfa’nın altyapı ve trafik sorununa neşter atan büyükşehir belediyesi, Açıksu Caddesindeki trafik karmaşasına son noktayı koydu.Nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanan Açıksu Caddesi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları ile trafik yoğunluğunu asgari düzeye indirdi.

Büyüyen ve gelişen Şanlıurfa’nın altyapı ve trafik sorununa neşter atan büyükşehir belediyesi, Açıksu Caddesindeki trafik karmaşasına son noktayı koydu.
Nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanan Açıksu Caddesi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları ile trafik yoğunluğunu asgari düzeye indirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’yı karış karış gezerek vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek Açıksu Caddesinde kangrenleşen trafik sorununun çözümü için meclis üyeleri, esnaf ve mahalle muhtarlarının da görüşlerini alarak proje hazırladı. Son olarak sıcak asfalt serimi yapılan yol ile birlikte vatandaşların nezih bir ortamda alışveriş yapmaları ve rahat ulaşımları için olanak sağlanmış oldu. Açıksu Caddesi’nin alt yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi kaldırım taşlarını da yenileyerek caddeye yeni bir görünüm kazandırdı. Caddede montaj işlemleri tamamlanan yeni ve modern aydınlatma direkleri takıldı. Yıpranan otobüs duraklarının yerine yenileri konulurken cadde üzerindeki kaldırımlarda ayrılan ağaç dikim noktalarına dut ağaçları dikildi. Yapmış olduğu çalışmalarda engellileri de unutmayan büyükşehir belediyesi ekipleri kaldırımlara rampalar yaparak engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabilmelerini sağladı.
Bölge esnafı ve vatandaşlar geçmişte trafik sıkışıklığı nedeniyle sorun yaşadıkları caddede yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarının ardından bu sorunun ortadan kalktığını dile getirerek bölgenin modern ve daha rahat bir yola kavuştuğunu belirttiler.

Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

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