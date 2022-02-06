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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 13 kişi yaralandı

06.02.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Serzat Aloğlu'nun (26) kullandığı 34 SG 4676 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresinde Bahri Akçiçek (43) idaresindeki 63 ABB 623 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün yan yattığı kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Saadet, Yıldız, Hasan, Muhammed Sefa, Ramazan, Gülşen, Ayten, Şahristan, Kudret, Muhammed Miras Akçiçek ile Sahide Başkan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Saadet Akçiçek'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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