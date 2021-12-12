Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Salih Doğan (30) idaresindeki 46 AEK 975 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 34 kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine (27), Zehra (6) ve Ebrar Doğan (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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