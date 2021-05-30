Şanlıurfa'daki turistik mekanlar özel ışıklandırmayla gece de görenleri cezbediyor

RAUF MALTAŞ - Kültür ve tarih turizminin simge kentlerinden Şanlıurfa'da, özel ışıklandırma sisteminin kurulduğu Balıklıgöl Yerleşkesi, Harran Ören Yeri ve Kızılkoyun Nekropülü gibi önemli merkezler gece de görenleri hayran bırakıyor.

Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen dış cephe aydınlatmaları, tarihi şehrin gecelerine ayrı bir güzellik katıyor.

Özel ışıklandırma sisteminin kurulduğu şehrin simgelerinden olan Balıklıgöl Yerleşkesi hem kent merkezinde oluşu hem de doğal mekanlarıyla sıra gecesi sonrası şehirde tur atanlar için ayrı bir güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Tarihi Urfa Kalesi ile 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü de ışıklandırılarak farklı bir görsel şölen sunan bir diğer önemli mekan olarak dikkati çekiyor.

Şehrin hemen hemen her yerinde görülebilen tarihi Ulu Cami minaresinin ışıklandırılması da kente mistik bir görüntü katıyor.

Şanlıurfa, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 7 asırlık Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanın da ışıklandırmasıyla geceleri ziyaretçilerine cezbedici bir görsel güzellik sunuyor.