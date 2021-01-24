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Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

24.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince 22 Ocak'ta merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 5 kilogram esrar, 107 gram sentetik uyuşturucu ve 10 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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