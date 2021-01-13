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Şanlıurfa’daki yeni yerleşim alanlarında ağaç dikim seferberliği

13.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da metrekareye düşen yeşil oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla her yıl binlerce ağacı toprakla buluşturuyor.‘’Daha yeşil bir Şanlıurfa’’ sloganı ile ağaçlandırma sahalarında fidan dikim işlemleri gerçekleştiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 2020 yılı içerisinde kırsal ilçelerde 228 kilometre uzunluğundaki alanda 15 bin 300 adet ağacı toprakla buluşturmuştu.

Şanlıurfa’da metrekareye düşen yeşil oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla her yıl binlerce ağacı toprakla buluşturuyor.
‘’Daha yeşil bir Şanlıurfa’’ sloganı ile ağaçlandırma sahalarında fidan dikim işlemleri gerçekleştiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 2020 yılı içerisinde kırsal ilçelerde 228 kilometre uzunluğundaki alanda 15 bin 300 adet ağacı toprakla buluşturmuştu. Ağaçlandırma çalışmalarına devam eden ekipler, Yenice katı atık sahasının bulunduğu 627 dekarlık ağaçlandırma sahasında 30 bin orman çamı ve 10 bin badem ağacı dikimi yaparak çalışmalarını sürdürdü. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün yeşile verdiği önemi sahaya yansıtan ekipler yeni yapılaşmanın ve yerleşimin fazla olduğu yerlerden biri olan Seyrantepe bölgesinde 495 dekar alanda 25 bin orman çamı ve zeytin ağacını toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirdi.
Maşuk Seyrantepe ağaçlandırma sahasında çam ve zeytin fidanlarını diken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç diktikleri fidanlara can suyu verdi.
Seyrantepe bölgesindeki ağaç dikim programında konuşan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’yı yeşille buluşturduklarını belirterek dikim yapılan yerin bir müddet sonra düzenlemelerle mesire alanı olarak da hizmet vereceğini belirterek, “Biz bugünden ağaç dikerek gelecek nesillere hazırlık yapıyoruz. 2 ya da 3 yıl sonra bu ağaçlarımız inşallah yetişecek ve belki de ürün verecek. Burada 25 bine yakın çam ağacı ve zeytin ağacı diktik. İnşallah bir müddet sonra mesire alanı olarak düzenlenecek, insanlarımız kendi çocukları ve aileleri ile burada güzel vakit geçirecekler. Karaköprü’müz için Şanlıurfa’mız için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Nerede bir boşluk varsa orada bir ağaç olması gerekiyor. Ağaçlar hepimizin ortak değeridir ve bu ortak değerimiz için bütün Şanlıurfalılar olarak çok büyük bir gayret sarf etmeliyiz. Doğanın değiştiği, iklimin değiştiği ve yağmurun yağmadığı bir dönemde tabiat belki de şunu söylüyor, çok fazla ağaç dikin” diye konuştu.

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