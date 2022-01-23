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Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

23.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kazada yaralananlara müdahale etti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa

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