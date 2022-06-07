Şanlıurfa'daki zincirleme kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinde GAP Vadisi Kavşağı'nda 06 CUN 899, 07 AHT 381, 46 ACV 221 ile 35 AJA 676 plakalı otomobillerin dün akşam karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki Fatma Zehra Tosun, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin morguna kaldırılan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan diğer 7 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden çocuğun kentte doktor olarak görev yapan Halil Tosun'un kızı olduğu ve ailesiyle misafirlikten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da dün 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

