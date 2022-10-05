Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Necmettin Cevheri Bulvarı'nda, 06 BCY 925 plakalı otomobil 42 TC 736 plakalı otomobile, bu araç ise diğer şeritte seyreden 06 COK 664 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde 3 aracın çarpışma anı yer alıyor.



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