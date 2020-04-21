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Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı dolayısıyla 3 tır insani yardım yollandı.

Ramazan ayı öncesi kent genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır Suriye'ye uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor durumda olan İdlib halkının ramazan ayında da yanlarında olduklarını belirterek, "Ramazanın arefesinde özellikle İdlibli kardeşlerimizin gönüllerini hoş etmek, sofralarını bereketlendirmek ve bedenlerini ısıtmak için Şanlıurfa'dan 3 tır yardım gönderiyoruz. Ramazan berekettir, bereket ayında İdlibli kardeşlerimize hayırseverlerin o iyiliklerini ve o güzelliklerini ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah. Katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Umut Kervanı Vakfı Bölge Koordinatörü Seyfettin Gündüz de ramazan ayında mazlum coğrafyaların unutulmaması gerektiğini ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlip Ramazan Şanlıurfa Yardım

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