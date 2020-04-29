YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.04.2020 12:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.

İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Haliliye ve Karaköpü belediyelerinin desteğiyle hazırlanan çocuk maması, temizlik malzemesi ve temel gıda maddelerini taşıyan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, İdlib'de binlerce insanın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Ramazan dolayısıyla İdliblilerin iftar sofrasına katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Bu mübarek günlerde iftar sofralarında bir parça ekmek bulamayan İdlibli kardeşlerimize bu iyilik tırlarını göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü onlar ülkelerindeki savaştan, zulümden kaçıp, içinde yaşayacak bir çadır dahi bulamıyor. Yetim, dul, engelli kardeşlerimiz bizden bu yardımı bekliyor. İnşallah biz de bugün ekmeğimizi onlarla paylaşıyoruz ve bu iyilik tırlarımızı uğurluyoruz."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor durumda olan Suriyeliler için Türk halkının el birliğiyle yardım topladığını dile getirdi.

Belediye olarak en temel ihtiyaç maddesi un desteği sağladıklarını kaydeden Canpolat, paylaşmanın kıymetli olduğu bir dönemde yardımın yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise koronavirüs salgını döneminde böyle bir yardımın toplanmasının önem taşıdığını, İdlib'de yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye Suriyeliler Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu yardım malzemesi yardım tırı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:19
Yatsı
20:43

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.