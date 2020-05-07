Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır, insani yardım gönderildi.

Günyüzü Derneği'nin, hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı içeresinde gıda, un, battaniye, çocuk giyim ve ayakkabıdan oluşan 1 tır yardım malzemesi, Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

Dernek adına konuşan Muhammed Dinç, Suriye'de insanlık dramı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an Türkiye sınırımızda yüz binlerce Müslüman kardeşimiz derme çatma çadırlarda ve kimileri de zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Üzerinde oturacak hasırı, üzerine örtecek battaniyesi olmayan bu mazlumların yanında Türkiye haricinde kimse yok. Yiyecek bir lokma, İçecek bir yudum su sıkıntısı yaşanmaktadır. Dernek olarak şu mübarek ramazan ayında koronavirüs salgın hastalığı döneminde İdlib'deki kardeşlerimizi unutmayarak toplamda 400 ailenin faydalanacağı gıda, un, battaniye, çocuk giyim ve ayakkabıdan oluşan yardım tırını bölgeye gönderiyoruz."

Törene, Şanlıurfa İnsani Yarım Platformu Başkanı Osman Gerem, Günyüzü Derneği Başkanı Veysel Toprak, Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.



