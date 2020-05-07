YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır, insani yardım gönderildi.

Günyüzü Derneği'nin, hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı içeresinde gıda, un, battaniye, çocuk giyim ve ayakkabıdan oluşan 1 tır yardım malzemesi, Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

Dernek adına konuşan Muhammed Dinç, Suriye'de insanlık dramı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an Türkiye sınırımızda yüz binlerce Müslüman kardeşimiz derme çatma çadırlarda ve kimileri de zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Üzerinde oturacak hasırı, üzerine örtecek battaniyesi olmayan bu mazlumların yanında Türkiye haricinde kimse yok. Yiyecek bir lokma, İçecek bir yudum su sıkıntısı yaşanmaktadır. Dernek olarak şu mübarek ramazan ayında koronavirüs salgın hastalığı döneminde İdlib'deki kardeşlerimizi unutmayarak toplamda 400 ailenin faydalanacağı gıda, un, battaniye, çocuk giyim ve ayakkabıdan oluşan yardım tırını bölgeye gönderiyoruz."

Törene, Şanlıurfa İnsani Yarım Platformu Başkanı Osman Gerem, Günyüzü Derneği Başkanı Veysel Toprak, Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:17
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Cemre Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Ercan Eczanesi
Merkez
Mustafa Gömük Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.