YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Pursaklar Belediyesinin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, medeni denilen batının ne yazık ki bugün İdlib'e kör ve sağır kaldığını belirtti.

Türkiye'nin dışında tüm İslam aleminin buraya seyirci kaldığını dile getiren Gerem, şöyle konuştu:

"İdlibli kardeşimiz ölümle katliamla açlık ve sefaletle imtihan ediliyor. Oradaki insanlar yazın sıcaklıkla kışın da soğukla mücadele ediyor. Bugün insanlar aç ve perişan durumda. Orada sadece 'bize ekmek verin' diyen kardeşlerimiz var. Bugün Şanlıurfa'dan İdlib'deki kardeşlerimize insanı yardım tırı gönderiyoruz. Yardımımız deryada damla misali. İdlib'de yardımlarıyla sadece Türkiye var, sivil toplum kuruluşlarıyla yardım severleriyle. Buradan bütün hayırsevere haykırıyoruz İdlib'e yardım edin. Oradaki feryatlara kulak verin. Oradaki insanlar hasta, yaşlı, dul ve yetimdir, Türkiye'den yardım bekliyorlar. Yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü
Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:18
İkindi
15:33
Akşam
18:07
Yatsı
19:21

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Özgün Eczanesi
Haliliye
Yeni Özlem Eczanesi
Haliliye
Yükseller Eczanesi
Haliliye
Fatih Eczanesi
Eyyubiye
Hacettepe Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek
Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Hangi otobüs hangi semte gidiyor?
Hangi otobüs hangi semte gidiyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.