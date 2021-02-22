Şanlıurfa’dan Unesco’ya iki başvuru daha yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlıkları yapılan Unesco Şehirler Ağı-Müzik başvurusu ve Unesco Küresel Jeopark Ağı başvurusu kapsamında şirket hissedarları valilikte protokol imzaladı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş., 2021 yılı Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, şirket yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla valilik konferans salonunda yapıldı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu’nun, dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirmesi ve toplantı gündemiyle ilgili verdiği bilgilerden sonra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlıkları yapılan Unesco Şehirler Ağı - Müzik başvurusu ve Unesco Küresel Jeopark Ağı başvurusu kapsamında, şirket hissedarları protokol imzaladılar.

Toplantı, Göbeklitepe’de gerçekleştirilecek ticari sıcak hava balon uçuşları hakkında şirket hissedarlarının bilgilendirilmesi ve ilgili şirketle imzalanacak protokolün yönetim kurulunun onayına sunulmasıyla devam etti.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkullerden ihale ile kiraya verilenlerden kirası tahsil edilemeyenlerin durumu ve alınacak önlemler hakkında şirket hissedarlarının bilgilendirildiği toplantıda, turistik bölgelerde satışa sunulmak Göbeklitepe ve tarihi mekânlar temasıyla hazırlanan takı ve benzeri hediyelik eşyaların numuneleri de yönetim kurulunun beğenisine sunuldu.

