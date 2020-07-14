Şanlıurfalı 15 Temmuz gazileri, "o gece"yi unutamıyor

YASİN DİKME - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralanan gaziler Ramazan Nerede ve Mehmet Devran, ülkenin bir daha böyle bir durumla karşılaşmamasını dilerken, yaşananların asla unutulmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'da yaşayan Ramazan Nerede, AA muhabirine, kuzeni Mehmet Devran ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesi İstanbul'a çalışmak için gittiklerini belirtti.

Hain kalkışma gecesinde Fatih ilçesindeki yakınlarının evinde olduğunu aktaran Nerede, darbe girişimini televizyonda öğrendikten sonra kuzenleriyle darbecilere "dur" demek için sokağa çıktığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne gittikleri sırada darbeci askerler tarafından sivil vatandaşların üstlerine açılan ateş nedeniyle birçok insanın yaralandığını anlatan Nerede, şunları kaydetti:

"Kuzenlerimle darbe girişimini öğrendiğimiz gibi üzerimize doğru dürüst bir şey almadan çıktık. Bazılarımız şortlu çıkmıştı. Sokaktakiler bize 'siz delimizsiniz askerleri siz mi durduracaksınız, dönün' diye söylenmeye başladılar. Bizler tereddüt etmeden 'Bu vatan, bu ülke bizim' diye sloganlar atarak yürümeye devam ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne geldiğimizde darbeci askerleri gördük. Onlara ne yapıyorsunuz dönün kışlalarınıza, yaptığınız yanlış diye bağırmaya başladık. Onlar da rütbeli bir askerin emir vermesi üzerine 20 kişilik grup üzerimize ateş açtı. Yanımdaki bir kuzenim ve tanımadığım bir kadın yere düştü. O arada sağ olsun vatandaşlar bizi hastaneye kaldırdı. Orada büyük bir karmaşa vardı. Cesetler, yerlerde kanlar, doktor ve hemşireler yetişemiyordu. Darbeci askerler bu sefer de hastaneye yaralı olan insanları vurmaya geldi. Onları halk tabii ki bırakmadı. O sırada Allah razı olsun tanımadığım ve halen aradığım biri geldi ve siyah arabasıyla aralarında benim de olduğumu 5 yaralıyı alıp Haseki Hastanesine götürdü. Teşekkür etmek için halen o adamı arıyorum."