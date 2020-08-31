Şanlıurfalı aile teröristlerce dağa götürülen evladını umutla bekliyor

Anne Fikriye Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin önemli olduğunu ve olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

"Oradaki ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, ben de kendi evladıma kavuşmayı umuyorum, Allah'tan diliyorum." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bütün ailelerin aldığı karar yerinde bir karar, bütün ailelerin bu eyleme katılmasını isterim. Anneler her şeyi başarır, hepimiz birlik olursak başarılı oluruz. Artık anneler ağlamasın, gözyaşları dinsin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Gece ağlayan annelerin sesini duysunlar, çocuklarımızı bize versinler."

Kılıç, oğlunun dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutarak "Çocuklarımız onlar yüzünden gittiler, onlar çocuğumu götürdü." dedi.

Anne Kılıç, oğlunun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okurken okuldan kaçırılıp götürüldüğünü anlatarak "Benim oğlum bir hoca, vaaz veren biri, bir alim olurdu, güzel yerlere gelecekti. Oğlum için çok güzel hayallerim vardı, hayallerimizi yıktılar. Ben okutuyordum, oğlum başarılıydı. Dershaneye gitmeden, kışın battaniyenin altında derslerini çalışarak üniversiteyi kazandı. Bir şekilde oğlumu kandırıp götürdüler." diye konuştu.