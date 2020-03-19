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Şanlıurfalı eczacıdan koronavirüse karşı streç filmli paravan önlemi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı eczacıdan koronavirüse karşı streç filmli paravan önlemi

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir eczacı streç film ile mesafe önlemi aldı.

Türk Eczacıları Birliğinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor.

Virüsten korunmak için maske ve eldiven takan eczane çalışanları, müşterilerle olan mesafelerini streç film yöntemiyle artırdı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde streç film çekerek paravan oluşturdu.

Eczane teknisyeni İlhami Şimşek, ilaç almaya gelen hastalarla mesafeyi korumak için streç film ile pravan önlem aldıklarını söyledi.

Virüse karşı hastalarla teması en aza indirgemek için bu yöntemi seçtiklerini aktaran Şimşek, "Koronavirüsten halkımızı ve kendimizi korumak için böyle bir yöntem geliştirdik. Çok ucuz bir maliyete aldığımız streç filmle kendimizi ve gelen hastaları koruma altına aldığımızı düşünüyorum. Bu yöntem halkla olan temasınızı, öksürmeye, tokalaşmaya karşı koruyor. Bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu streç her gün değiştirilecek bir şeydir. Gelen vatandaşlar tebrik ediyor. Gülüp geçen, alaya alan da oluyor ama tebrik eden hastamız daha çok." diye konuştu.

İlaç almaya gelen Abdulkadir Şeyhanlı ise sağlık denilince akla hastaneler ve eczanelerin geldiğini belirterek, "İşin ciddi olduğunun farkındayız. Önlem almak iyidir. Virüsün yayılmasını önleyebiliriz. Alınan bu önlemi yerinde görüyorum. En azından zararı aza indirgemiş oluyorlar." dedi.

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Eczane koronavirüs streçli önlem Suruç Şanlıurfa

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