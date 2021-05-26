Şanlıurfalı engelli sporcu, tesadüfen başladığı basketbolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor

Takımın antrenmanlarına başladıktan sonra antrenörünün ve takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Mehmet Şirin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antrenmanlara başladıktan sonra hocamızın ve arkadaşlarımın da katkısıyla kendimi çok geliştirdim ve maçlarda süre almaya başladım. Takımımla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin birinci etabını tamamladık, inşallah diğer etaplarda da başarılı olarak takımımızı play-off'a taşımak istiyoruz. Basketbol oynamadan önce zamanımın büyük bir çoğunluğunu engelim nedeniyle evde geçiriyordum. Ancak basketbolla tanıştıktan sonra zamanımın büyük bir bölümünü antrenman ve maçlarla geçiriyorum. Evden uzak kalarak daha sosyal bir yaşamım oldu, yeni arkadaşlarım oldu.

Geçtiğimiz günlerde 22 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampına davet edildim. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Ankara'da 20 gün kampta çalışmalarımı sürdürdüm ve burada da yeni arkadaşlarla tanışma şansım oldu. Lig maçlarımız tamamlandıktan sonra tekrar milli takım kampına katılacağım ve 13-18 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda milli takım forması ile mücadele edeceğim. İnşallah İtalya'dan şampiyon olarak dönerek hem ülkemi hem memleketimi gururlandırmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışarak A Milli Takım'a seçilmek."