YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfalı engelli sporcu, tesadüfen başladığı basketbolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor

Şanlıurfalı engelli sporcu, tesadüfen başladığı basketbolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor

26.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Şirin Yılmaz: "Basketbola başladıktan sonra çok mutlu oldum, hayata bakış açım değişti, hayatın sadece ev ile sınırlı olmadığını öğrendim" - "Bundan sonraki hedefim daha çok çalışarak A Milli Takım'a seçilmek" - Antrenör Serdar Yıldırım: "Mehmet Şirin Yılmaz, azmi ve çabasıyla kendisini geliştirerek 22 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosuna seçilmeyi başardı"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da engelli olduğu için zamanının büyük kısmını evde geçiren, hastanede karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor kaptanının tavsiyesiyle basketbola başlayan Mehmet Şirin Yılmaz, 22 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosuna seçilmenin gururunu yaşıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Mehmet Şirin Yılmaz, 4 yıl önce hastanede tanıştığı takım kaptanı Mehmet Çetingöz'ün tavsiyesiyle başlayan basketbol serüvenini milli takım ile taçlandırdı.

Genç oyuncu, 13-18 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda milli takım forması ile mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geride kalan günlerde Ankara'da düzenlenen milli takım kampına katılan Mehmet Şirin Yılmaz, liglerin tamamlanmasının ardından ay-yıldızlı ekibin ikinci kampına katılarak şampiyonaya hazırlanacak.

Mehmet Şirin Yılmaz, AA muhabirine, bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede takım kaptanı Mehmet Çetingöz ile tanıştıktan sonra basketbol oynamaya karar verdiğini söyledi.

Takımın antrenmanlarına başladıktan sonra antrenörünün ve takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Mehmet Şirin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antrenmanlara başladıktan sonra hocamızın ve arkadaşlarımın da katkısıyla kendimi çok geliştirdim ve maçlarda süre almaya başladım. Takımımla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin birinci etabını tamamladık, inşallah diğer etaplarda da başarılı olarak takımımızı play-off'a taşımak istiyoruz. Basketbol oynamadan önce zamanımın büyük bir çoğunluğunu engelim nedeniyle evde geçiriyordum. Ancak basketbolla tanıştıktan sonra zamanımın büyük bir bölümünü antrenman ve maçlarla geçiriyorum. Evden uzak kalarak daha sosyal bir yaşamım oldu, yeni arkadaşlarım oldu.

Geçtiğimiz günlerde 22 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampına davet edildim. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Ankara'da 20 gün kampta çalışmalarımı sürdürdüm ve burada da yeni arkadaşlarla tanışma şansım oldu. Lig maçlarımız tamamlandıktan sonra tekrar milli takım kampına katılacağım ve 13-18 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda milli takım forması ile mücadele edeceğim. İnşallah İtalya'dan şampiyon olarak dönerek hem ülkemi hem memleketimi gururlandırmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışarak A Milli Takım'a seçilmek."

Kendisi gibi engelli gençlere tavsiyelerde bulanan Mehmet Şirin Yılmaz, "Basketbola başladıktan sonra çok mutlu oldum, hayata bakış açım değişti, hayatın sadece ev ile sınırlı olmadığını öğrendim. Herhangi bir spor branşıyla ilgilensinler, zamanlarını evde öldürmesinler. Engelli olarak spor yapmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım ise Mehmet Şirin Yılmaz'ın takımda sevilen, efendi ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, çok sevdikleri için kendisine "Şirin" diye hitap ettiklerini söyledi.

Genç oyuncunun takıma ilk geldiğinde engelinin ağır olduğunu aktaran Yıldırım, "Fakat Mehmet Şirin Yılmaz, azmi ve çabasıyla kendisini geliştirerek 22 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosuna seçilmeyi başardı. Bizim amacımız kentteki engelli kardeşlerimizi spora kazandırmaktır. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız zaman zaman milli takım kadrolarına seçilmeyi başardı. Mehmet Şirin Yılmaz'ın da 22 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah milli takım ile başarılı olacağına inanıyoruz. Genç sporcularımızı milli takıma kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Şanlıurfa'daki esnafı mutlu ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Şanlıurfa'daki esnafı mutlu etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:21
Sabah
05:02
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Esin Eczanesi
Haliliye
Günay Eczanesi
Haliliye
Kaya Eczanesi
Haliliye
Duran Eczanesi
Eyyubiye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.