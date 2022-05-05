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  4. Şanlıurfalı futbolcu Cemre Çetinkaya hedeflerinin peşinden koşuyor:

Şanlıurfalı futbolcu Cemre Çetinkaya hedeflerinin peşinden koşuyor:

05.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefim inşallah, yeninden Kadınlar Süper Ligi'ne transfer olmak ve milli takıma seçilmek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Şanlıurfa'da iki yıl önce bir apartmanın beşinci katından düşmesi sonucu geçirdiği zor günlerin ardından kaldığı yerden top koşturmaya devam eden Afyon İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Cemre Çetinkaya, milli takımın formasını terletmeyi hedefliyor.

Çetinkaya, 7 kardeş büyüdüğü Şanlıurfa'da küçük yaşta futbola ilgi duymaya başladı. Ailesinin futbol oynamasına karşı çıkmasına rağmen mahalle aralarında erkek arkadaşlarıyla top koşturan Çetinkaya, ortaokulda öğretmenin kurduğu kız futbol takımına ailesi ikna edilerek katıldı.

Çetinkaya, gösterdiği başarılı performansıyla Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Gençlikspor Kadın Futbol Takımı'na seçildi. Hedefleri doğrultusunda ilerlerken iki yıl önce bir apartmanın beşinci katından düşen Çetinkaya, çok zor günler geçirdi.

Ağır yaralanan 21 yaşındaki Çetinkaya, 3 aylık tedavisinin ardından çok özlediği yeşil sahalara yeniden döndü.

Futbol sevdasıyla bu süreçte kendisini motive eden Çetinkaya, gösterdiği performansla Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Yarım sezon burada top koşturan genç futbolcu, bu yıl arkadaşları Fatma Karabulut ve Gülşah Malkoç ile Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Afyon İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü'ne katıldı.

- Öldüğü düşünüldü

Çıktığı maçlarda sol bekte gösterdiği etkili oyunuyla dikkati çeken Çetinkaya, AA muhabirine, futbolun hayatında hep önemli bir yer aldığını söyledi.

Hayallerinde futbol hep olduğunu, hırslı şekilde çalışırken geçirdiği kaza sonrası yeşil sahalardan bir süre koptuğunu anlatan Çetinkaya, havalandırma boşluğundan aşağıya düşmesi sonucu kaburgasının 3 yerinden kırıldığını, ayak baş parmağının hasar gördüğünü dile getirdi.

Öldüğü yönünde haberler yapıldığını aktaran Çetinkaya, "Benimle aynı gün yüksekten düşerek intihar eden bir kız daha varmış. O kız, hastanede ölmüş. Aynı hastanede olunca beni de onunla karıştırmışlar galiba. Hastaneden taburcu olduğumda ben bu haberleri gördüğümde çok şaşırdım. İlgili haber siteleri ile sosyal medya gruplarına tek tek ulaşarak ölmediğimi ve sağlık durumumun iyi olduğunu beyan ettim. Haberlerinde düzeltilmesini istedim." ifadesini kullandı.

- Hedefleri doğrultusunda aralıksız çalışıyor

Çetinkaya, yaklaşık 3 ay süren iyileşme sürecinin ardından tekrar sahalara döndüğünde yaşadığı mutluluğu anlatmasının mümkün olmadığını belirterek, "Şu anda takımımda başarılı bir sezon geçiriyorum. Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcelo'yu kendime örnek alıyorum. Onun maçlardaki videolarını izliyor, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hedefim inşallah, yeninden Kadınlar Süper Ligine transfer olmak ve milli takıma seçilmek." diye konuştu.

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