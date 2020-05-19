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Şanlıurfalı genç sporculara Hamza Yerlikaya sürprizi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı genç sporculara Hamza Yerlikaya sürprizi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentteki genç sporcuları, asrın güreşçisi olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençler evinde geçiriyor.

Başkan Beyazgül, bayram gününde yalnız bırakmadığı gençlerle interaktif toplantı gerçekleştirdi.

Kentteki sporcu gençlere sürpriz yapan Beyazgül, telekonferans yöntemiyle asrın güreşçisi olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

Gençlerle uzun uzun sohbet eden Yerlikaya, başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini anlattı.

Başkan Beyazgül ise telekonferans görüşmesinde gençlerle bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Hamza Yerlikaya'ya teşekkür etti.

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