YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu

Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da gençlere yönelik "Haydi Gençler Büyükşehir’deyiz" tatili hediyesi olarak Dart Turnuvası düzenledi.Turnuva Tek kategoride 120 sporcunun ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya’nın katılımıyla gerçekleşti.Turnuvanın başlama startını yapan Kaya, "Bu güzel organizasyon için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarına teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da gençlere yönelik "Haydi Gençler Büyükşehir’deyiz" tatili hediyesi olarak Dart Turnuvası düzenledi.
Turnuva Tek kategoride 120 sporcunun ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya’nın katılımıyla gerçekleşti.
Turnuvanın başlama startını yapan Kaya, "Bu güzel organizasyon için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarına teşekkür ediyorum. Programımız dart turnuvasıyla başladı, araksından masa tenisi turnuvası ve Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışması yapılacak. Sömestr tatilinde gençlerimiz için, çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik olma kanaatindeyiz ve bu amaçla bu turnuvayı düzenliyoruz. Bütün gençlerimizi ve bütün çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde bu olanaklarından faydalanmasını bekliyoruz. Bu vesile ile turnuvada derece alan sporcuları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Dart turnuvasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya’ya AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç da eşlik etti. Turnuvada Mahmut Demir birincilik, Muhammed Bilal Basmacı ikincilik, İbrahim Halil Ok üçüncülük, Muhammet Ali Çakmak ise dördüncülük derecesi ile müsabakaları tamamlayan sporlar oldu” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklamaUyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklama
Şanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyorŞanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:42
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Güldeste Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Halfeti Eczanesi
Halfeti
Kaya Eczanesi
Viransehir
Velioğlu Eczanesi
Viransehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.