Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi ailelere 600 kurbanlık

Şanlıurfa’da hayırseverler tarafından aşevine bağışlanan 600 kurbanlık hayvan, kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Şanlıurfa’da yaklaşık 30 yıldır maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik faaliyet gösteren Aşevi Derneği, bu yıl 600 kurbanlık küçükbaş hayvanın kesimini yaptı. Hayırseverler tarafından bağışlanan 600 kurbanlık hayvan ihtiyaç sahibi ailelerin sayısına göre bölünerek dağıtılacak.

Kurbanlık et dağıtımı hakkında bilgi veren Şanlıurfa Aşevi Derneği yetkilisi Ali Topal,” Aşevi olarak hizmetlerimize devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Kurban bayramı olması münasebetiyle bizlere bağışlanan kurbanları buradaki ailelerin sayısına göre etleri poşetleyip kendilerine dağıtıyoruz. Şu anda toplam 600’e yakın kurban kestik. Kesimlerimiz halen devam ediyor” diye konuştu.

Kesilen kurbanlıkların etleri ile kemikleri ayrıldıktan sonra eşit şekilde poşetlere konularak dağıtılıyor.



