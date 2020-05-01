YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfalı kardeşler, kumbaradaki paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Şanlıurfalı kardeşler, kumbaradaki paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı kardeşler, kumbaradaki paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

SSPE hastası 8 yaşındaki Adil ve 6 yaşındaki kardeşi Enes Boğaakça, kumbaradaki paralarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağduriyet yaşayanlara verilmesini istedi. Bunun üzerine aile, sosyal medya üzerinden Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a ulaştı.

Aileyi evinde ziyaret eden Aktaş, Adil ve Enes kardeşlere, üstünde isimlerinin yazdığı Fenerbahçe forması ve oyuncak verdi.

Aktaş, aileden çocuklarının sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, bağış yapan kardeşlere teşekkür etti.

Baba Fevzi Boğaakça ise ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Hiçbir talebimiz yok. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Oğlum iyi olsun, dualarınızı esirgemeyin yeter." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Anaokulu Suruç Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:23
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:21
Yatsı
20:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Gölpınar Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Sueda Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.