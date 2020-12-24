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Şanlıurfalı tarım işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı tarım işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa'da tarım işçileri, çalıştıkları serada Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Suruç Ovası'ndaki sebze serasında çalışan tarım işçileri, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tarımsal üretimin olmazsa olmazı işçiler, oylamaya, beğendikleri kareleri seçerek katıldı.

İşçiler, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koronavirüs hastaları" ve spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Tarım işçisi Müslüm Şimşek, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hayatı ifade eden karelerden oluştuğunu belirten Şimşek, "Fotoğrafların hepsi çok anlamlı. Özellikle beni duygulandıran bir annenin evladı başındaki çaresizliğini gösteren fotoğraf karesi oldu. Bütün fotoğrafların her biri birbirinden güzel. Fotoğrafları çeken tüm muhabirleri kutluyorum." dedi.

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