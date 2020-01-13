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  4. Şanlıurfa’nın kurak toprakları suyla buluşuyor

Şanlıurfa’nın kurak toprakları suyla buluşuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da yaptığı yatırımlarla kurak toprakları yeşillendirmeye ve suyla buluşturmaya devam ediyor.Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da yaptığı yatırımlarla kurak toprakları yeşillendirmeye ve suyla buluşturmaya devam ediyor.
Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2. kısım ana kanalı altında kalan sahalar ile Tekağaç sulaması yapım işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışmaların tamamlanması ile Şanlıurfa ili Bozova, Hilvan ve Karaköprü ilçelerine bağlı olan Gazibey, Yemişli, Kavalık, Angaç, Aydınlı, Kovancı, Yeşerdi, Hayrat, Söğütlü, Güvercin, Alanlı yerleşim yerlerine ait sulanabilir toplam 31 bin dekar arazi modern tekniklerle sulamaya açılacak. Bölge halkının ekonomik değeri yüksek ürünler üretmesini ve yıl içinde iki ürün almasını sağlayacaktır" dedi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
Projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarlalardaki verimin artacağını söyleyen Aydın, bu sayede yöredeki ürün çeşitliliğini sağlanacağını aktardı. Aydın, projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkenin milli ekonomisine yıllık 13 milyon 82 bin Türk liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son olarak projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

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