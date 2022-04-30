Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi

ŞANLIUFRFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen "Aligör külünçesi", Ramazan Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Kentin tescilli lezzetleri arasında yer alan külünçe, un, yağ, süt, yumurta ve susam ile 7 çeşit baharatın karışımıyla yapılarak bayramlarda sofraları süslüyor.

Sadece tatlı olarak değil, kimi zaman tuzlu çeşidiyle de tüketilen külünçe, bayram ziyaretine gelen konuklara çay ile ikram ediliyor.

Bayrama sayılı günler kala yöre halkının taleplerini karşılamaya çalışan külünçe ustaları, üretim tesislerinde yoğun mesai harcıyor.

Külünçe ustalarından Mehmet Şirin Çakıcı, AA muhabirine, ürünün Şanlıurfa'nın vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.

Tescilli "Aligör külünçesi"nin doğal ve lezzetli bir ürün olduğunu ifade eden Çakıcı, "Bayram öncesi satışlarımız yaklaşık yüzde 80 arttı. Vatandaşlar külünçe alarak bayramda misafirlerine ikram ediyor veya il dışındaki yakınlarına gönderiyor." diye konuştu.

Üretici Mikail Demir ise külünçe satışlarının yıl boyunca sürdüğünü ancak ramazanda daha da arttığını ifade ederek, "Çünkü Şanlıurfa'da insanlar bayramda gelen misafirlerine ve yakınlarına külünçe ikram eder. Her yörenin kendine özgü lezzetleri var, bizim de külünçemiz var. Külünçelerimiz kuru pastaya benzer. Ayrıca doğal ve fiyatı uygun olduğu için insanlar tercih ediyor. Yoğunluktan dolayı ekmek, simit gibi ürünlerin yapımını azaltarak tamamen külünçe yapımına ağırlık vereceğiz." dedi.

