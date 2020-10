Şanlıurfa’nın tescilli ürün sayısı artırılıyor

“Şehirler artık markalaşma rekabeti içerisindedir”

Toplantıda konuşan Beyazgül, "Çok doğru ve yerinde bir teklifti ve bizde bu toplantıyı organize ettik. Coğrafi işaretli ürünler konusunda artık kurumsallaşıyoruz. Herhangi bir şehrin 3-5 tane ürünü var. Biz her kesimin bu konuda katkı sunmasına hazırız. Dosya hazırlanmasında hizmet alımı gerekiyorsa hizmet alımını yapacağız. Aklınıza gelen Urfa ile ilgili tüm düşünceleri bize yansıtın bizlerde hemen harekete geçelim. Şehirlerin artık markalaşması ve rekabeti var. Bu rekabette çok öne geçmemiz gerekiyor. Urfa gerçek manada her yönü ile zengin bir şehir, tarih yönünde, kültür yönünde, müzik yönünde, gastronomi yönünde. Bugün bu coğrafi işaretleri yaptık ama yarında başka bir çalışma derseniz hemen bu masanın etrafında toplanmak bizim için zor bir iş değil. Aklınıza takılan şunlar niye yapılmıyor şu yok dediğiniz her şeyi sizlerle oturup çalışmasını yapmaya hazırız. Bu toplantıya katkılarınızdan dolayı tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim, bundan sonra katkılarınızın devam edeceğini düşünüyoruz. ’Kurumsallaşan Coğrafi İşaretler Komisyonu’na da şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.