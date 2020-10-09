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Şanlıurfa’nın tescilli ürün sayısı artırılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Tescilli 30 coğrafi işaretli ürünü ile Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan Şanlıurfa’nın ürün sayısı artırılıyor."Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla UNESCO yolunda olan, tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da yöresel ve bölgesel ürünlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ’Coğrafi işaretli ürünler istişare toplantısı" yapıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Şanlıurfa’nın tescilli ürün sayısı artırılıyor

Tescilli 30 coğrafi işaretli ürünü ile Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan Şanlıurfa’nın ürün sayısı artırılıyor.
"Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla UNESCO yolunda olan, tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da yöresel ve bölgesel ürünlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ’Coğrafi işaretli ürünler istişare toplantısı" yapıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.Şefik Bakay, ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları ile kurum ve kuruluş, STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yöresel ve bölgesel marka değerleri masaya yatırıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Cumhuriyet Parkı Tesislerinde düzenlenen toplantıda Coğrafi işaretli ürünlerin AB tescilinin de yapılarak yurtdışı pazarına ulaştırılması için gerekli çalışmaların başlatılması kararı alındı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi odası tarafından, konu hakkında verilen brifingde ilin potansiyeli ve bu potansiyelin gün yüzüne çıkartılması için yol haritası sunuldu.

“Şehirler artık markalaşma rekabeti içerisindedir”
Toplantıda konuşan Beyazgül, "Çok doğru ve yerinde bir teklifti ve bizde bu toplantıyı organize ettik. Coğrafi işaretli ürünler konusunda artık kurumsallaşıyoruz. Herhangi bir şehrin 3-5 tane ürünü var. Biz her kesimin bu konuda katkı sunmasına hazırız. Dosya hazırlanmasında hizmet alımı gerekiyorsa hizmet alımını yapacağız. Aklınıza gelen Urfa ile ilgili tüm düşünceleri bize yansıtın bizlerde hemen harekete geçelim. Şehirlerin artık markalaşması ve rekabeti var. Bu rekabette çok öne geçmemiz gerekiyor. Urfa gerçek manada her yönü ile zengin bir şehir, tarih yönünde, kültür yönünde, müzik yönünde, gastronomi yönünde. Bugün bu coğrafi işaretleri yaptık ama yarında başka bir çalışma derseniz hemen bu masanın etrafında toplanmak bizim için zor bir iş değil. Aklınıza takılan şunlar niye yapılmıyor şu yok dediğiniz her şeyi sizlerle oturup çalışmasını yapmaya hazırız. Bu toplantıya katkılarınızdan dolayı tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim, bundan sonra katkılarınızın devam edeceğini düşünüyoruz. ’Kurumsallaşan Coğrafi İşaretler Komisyonu’na da şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa’nın tescilli ürün sayısı artırılıyor

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