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Şanlıurfa’ya bilim merkezi kurulacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.07.2020 18:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’da yapılacak olan Bilim Merkezi için Ankara’da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK) Başkanı Prof.

Şanlıurfa’ya bilim merkezi kurulacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’da yapılacak olan Bilim Merkezi için Ankara’da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile projenin detaylarını görüştü.
Yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç nüfuslu şehir olan Şanlıurfa’da gençleri bilime yönlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK iş birliği ile kuracağı Bilim Merkezi ile genç mucitleri, geleceğin bilim adamlarını yetiştirecek.
İlk Bilim çalışmalarının yapıldığı Harran Ekolünü tekrar canlandırmak için Şanlıurfalı gençlere yönelik kurulacak olan Bilim Merkezinde, uzman öğreticiler tarafından uygulamalı eğitimlerin alınabileceği, robotik kodlama, dokunarak ve hissederek hayal güçlerini oluşturabilecekleri Bilim Merkezi inşa edilecek.
GAP Vadisi Projesinin bir bölümünde 51 bin metrekare üzerine yapılacak olan Bilim Merkezi için Başkan Beyazgül’ün talimatları ile yeni projelendirme çalışmaları başlatıldı.
Şanlıurfa’nın geleceği için Ankara’da kaynak bulma ve girişimlerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Bilim Merkezi Projesini görüştü.
Görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Bilim Merkezinin Şanlıurfalı gençlerin bilime yöneleceği bir merkez olacağını belirten Başkan Beyazgül, ilerleyen zamanlarda çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi.
Ayrıca ziyaretlerinde Başkan Beyazgül’e AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli eşlik etti.

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