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Şanlıurfa’ya ilk defa bir general atandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi taşıyan bir komutan getirildi.Jandarma Genel Komutanlığı personeli 2020 yılı atama ve terfileri Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi taşıyan bir komutan getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli 2020 yılı atama ve terfileri Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle bazı il jandarma komutanlarının yerleri değişti. Kararnameye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi taşıyan bir komutan getirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin yerine Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz getirildi.

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