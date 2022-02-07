Sanofi, şirketi tek bir amaç ve marka kimliği altında birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Sanofi, tanıttığı yeni logosu ve kurumsal dönüşümü ile şirketi tek bir amaç ve marka kimliği altında birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi, Aralık 2019'da başlattığı, şirketin modernleşme ve dönüşümünü destekleyen yeni kurumsal markasını tanıttı.

Sanofi, son 50 yıl içerisinde hasta odaklı bilimsel keşiflerin birikimiyle zengin bir mirasa sahip, küresel bir sağlık lideri kimliği kazandı. Şirketin tarihinde, birçok nadir hastalığın ilk tedavilerinin yanı sıra diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için tedavi standardını belirleyen çözümler de bulunuyor. Sanofi'nin halk sağlığına yönelik taahhüdü yıllardır her sene yüz milyonlarca insanın gribe karşı korunmasına ve çocuk felcinin yeryüzünden silinme aşamasına gelmesine imkan verirken, şirketin bilimsel vizyonu inflamatuvar hastalıkların tedavisinde "ezber bozan" yenilikler yapmasına da olanak sağlıyor.

Birçok farklı şirkette kökleri olan Sanofi, bugün çok çeşitli kültürlerin, kimliklerin ve markanın birleşimi konumunda bulunuyor. Sanofi'nin yeni markası, temelini bu zengin mirastan alıyor ve çeşitlilik içeren tarihini ilk kez tek bir ortak kimlik altında bir araya getiriyor. Şirketin kurumsal yolculuğunu temsil eden marka dönüşümü, bir yandan da geleceğe yönelik iddialı stratejisini vurguluyor.

- Tek Sanofi, tek kimlik

Şirketin aşılara odaklanan iş birimi Sanofi Pasteur ve özellikli tedavilere odaklanan iş birimi Sanofi Genzyme ile önceden alınmış olan tüm markalar artık tek bir Sanofi adı ve markası altında birleşiyor. Bu markalar, uzun yıllar boyunca inovasyonun insan yaşamı üzerindeki etkisinin simgesi haline gelmişti.

Tek bir şirket olarak yeni bir ortak amaç ve kimlik çerçevesinde düşünmek ve hareket etmek, Sanofi'yi kaynaklarını daha stratejik bir şekilde önemli yenilikleri üretmeye yönlendirerek şirketi daha fazla etki yaratan bir konuma getirecek.

- Bilimsel keşiflere dayanan tasarım

Teknoloji sektörünün sade ve hareket odaklı kodlarından esinlenen Sanofi'nin yeni logosu, şirketin yeni amacı ve iddiasını temsil ediyor. İki mor nokta, başlangıç çizgisi -mevcut durumu sorgulamaya ve farklı düşünmeye yol açan merak ve bitiş çizgisi -insan hayatını etkileyecek yenilikçi çözümlerin kapısının aralandığı "evreka" anı-arasındaki bilimsel yolculuğu ifade ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Üst Yöneticisi (CEO) Paul Hudson, şirketin kuruluşunun yarım yüzyıla yaklaşırken tarihlerindeki en önemli dönüşüm ve modernleşme girişimini başlattıklarını belirterek, "2019 yılında alanındaki ilk ve sınıfının en iyisi tedavi ve aşıları üretecek yenilikçilik platformumuza odaklanan ‘Kazanmak için Oynamak’ stratejimizi hayata geçirdik. Bu yolculuğun doğal ve önemli bir parçası olan yeni markamız, şirketimizin ‘tıp pratiğinde dönüşüm yaratmak’ diye ifade edebileceğimiz ortak iddiasını hayata geçirmek için stratejimiz ile bütünleşik bir şekilde çalışacağını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanofi Kurumsal İşler Direktörü Josep Catlla ise "Yeni markamızla çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, hastalarımıza ve sağlık çalışanlarına kim olduğumuzu ve neyi başarmayı amaçladığımızı anlatan net ve güçlü bir mesaj vermeyi hedefledik. Sanofi'nin duruşu mütevazı ve özgü, hatta biraz alışılmadık. Yeni markamız ve logomuz, kurumsal amacımızı ‘İnsan hayatını iyileştirmek için bilimin mümkün kıldığı mucizelerin peşindeyiz’ ifadesiyle tanımlıyor. Bu ifadenin amacımızı sağlık sektöründe mükemmel şekilde temsil eden eşsiz bir alan açtığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

