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Sanofi Türkiye'de üst düzey atama

10.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Eren, Sanofi Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörü oldu

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörlüğü görevine Orhan Eren getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye Finans Operasyonları ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Eren, bu ay itibarıyla Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörü oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümünden 2010'da mezun olan Eren, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında yüksek lisans programlarını tamamladı. Ardından, İTÜ'de finansal ekonomi alanında doktora programını bitirdi.

Kariyerine bankacılık sektöründe başlayan Eren, bu görevinde 4,5 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra Sanofi bünyesine katıldı. Sanofi'de sırasıyla Kıdemli Hazine Koordinatörü, Hazine Müdürü, Finansal Operasyonlar ve Hazine Müdürü pozisyonlarında sorumluluk üstlendi.

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