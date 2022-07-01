Sanofi Türkiye’nin "OncoSprint Programı"nda Demo Day heyecanı yaşandı

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye'nin ReDis Innovation iş birliğiyle kanser ve yaşlılık alanlarındaki öncelikli ihtiyaç ve problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "OncoSprint Programı"nın ilk dönemi Demo Day ile sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında jüri üyelerinin değerlendirmelerinde en yüksek skoru alan girişimler belli oldu. Söz konusu girişimler, Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Demo Day’de açıklandı.

OncoSprint, kanser ve yaşlılık alanındaki kompleks problemlere, fikir lideri akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, hasta dernekleri ve girişimci ekiplerin iş birliği ile hızlı ve etkili çözümler ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış bir inovasyon programı olarak hayata geçirildi.

Program kapsamında, ilk kez Google Ventures tarafından geliştirilip uygulanmış bir hızlı inovasyon üretme yöntemi olan “Sprint metodolojisi” kullanıldı. Bu sayede, kanser ve yaşlılık alanlarına yönelik çözümler üretilirken, yeni fikirlerin geliştirilmesinden, fikirlerin hedef gruplarda test edilmesine kadar olan aşamalar yaklaşık bir aylık sürede tamamlandı.

Birinci dönemin kategorileri, dijital sağlık teknolojileri, tanı ve tedavi teknolojileri, uzaktan sağlık hizmetleri, eğitim teknolojileri, giyilebilir teknolojiler ve sağlık takviyeleri olarak belirlenen OncoSprint’te, 10 girişimci programa katılmaya hak kazanmış ve mentörlük desteği ile eğitimler içeren bu 1 aylık hızlandırma dönemine katılmışlardı.

Bu dönem sonunda ürünlerini olgunlaştırma şansı bulan 6 girişimden, derin teknoloji kategorisinde Initiocell ve Traick, sosyal kategoride ise Biberbir Dijital Tv ve Senyorapp, onkoloji, hematoloji, geriatri alanlarından fikir liderleri, kamu temsilcileri ve hasta derneklerinin oluşturduğu jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda kendi alanlarında en başarılı projeleri olarak seçildi.

Jüri tarafından başarılı bulunan girişimlerden birer temsilci ayrıca, Medica Düsseldorf etkinliğine katılmak için sponsorluk kazandı.

- "Ülkemizde her 5 ölümden 1'i kansere bağlı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye, İran ve Levant Özellikli Tedaviler Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu, Türkiye’deki inovasyon ekosistemini desteklemek amacıyla oluşturdukları ve 3 yıldır başarıyla devam eden PharmUp girişimcilik platformu kapsamında geliştirdikleri OncoSprint programının ilkini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yunusoğlu, şunları kaydetti:

"OncoSprint ile kanser ve yaşlılık alanına odaklanıyoruz, çünkü yeni kanser vaka teşhislerinin yaklaşık yüzde 37’sini 70 yaş üzeri kişiler oluşturuyor ve bu oranın 2040 yılına kadar iki katından daha fazla artacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, ülkemizde her 5 ölümden 1'i kansere bağlı ve ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Yaşlılık oranlarına baktığımızda ise Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yüzde 9,1'e ulaştığını görüyoruz. Bu oranın 2023 yılı itibarıyla yüzde 10’un üzerine çıkması ve ülkemizin çok yaşlı ülkeler sınıfına girmesi öngörülüyor.

Kanser ve yaşlanmanın kesişimi sadece kanser teşhisi aldığı anda ilerleyen yaşta olan kişiler değil. Aynı zamanda kanserle birlikte yaşlanacak olan kişilerin hak ettiği yaşam kalitesine sahip olabilmesini ya da kanserden sonra mümkün olan en iyi yaşama sahip olabilmelerini de kapsıyor. Sanofi Türkiye olarak kanser hastaları için daha kaliteli bir yaşamın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu alandaki eksikleri ele alıp boşlukları doldurmak ve toplumsal, sistematik çözümler bulmak için hep birlikte çalışmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bu inançla hayata geçirdiğimiz OncoSprint’in başta ilk dönem birincisi olmak üzere tüm finalistlerini yürekten kutluyorum."

ReDis Innovation Kurucusu ve Yöneticisi Selin Arslanhan ise Türkiye’de son 15 yılda girişimcilik ekosisteminin önemli bir gelişme gösterdiğini bildirdi.

Arslanhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gelinen yerde en önemli meselelerden birisi, sahadaki ihtiyaçlara odaklı uygulanabilir teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesidir. OncoSprint tam olarak buna yönelik bir tematik program. Kanser ve yaşlılık alanında, konunun uzmanlarıyla birlikte tespit ettiğimiz ve önceliklendirdiğimiz ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiren girişimlerle birlikte çalıştık ve Demo Day’de farklı alanlarda çözüm sunan 6 girişimci, alanında uzman geniş bir jüri karşısında sunumlarını yaptılar. OncoSprint’in özgün yanı kanser ve yaşlılık alanında sahada başlayıp sahada bitirdiğimiz bir program olması. Bu tür programların sağlık teknolojilerinde tetikleyici olacağını düşünüyoruz."

- "Çözüm anlayışı sadece bir hastalığı yok etmek çabasıyla sınırlı kalmamalı"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da, "Bilişim Vadisi, olarak yola çıktığımız günden itibaren vizyonumuzun merkezine her zaman sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak amacıyla faydalı teknolojileri üretmeyi yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Doğru yere kanalize olmuş bir fayda üretmek için başta problemlerin teşhis edilmesi ve farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten İbrahimcioğlu, "Bu da uzmanların iş birlikleri geliştirebilecekleri uygun ortamların ve şartların sağlanabilmesi ile mümkündür. Kanser ve yaşlılık için çözüm üretmesi adına bütün yükü tıp biliminin omuzlarına yüklemek hem tıbba haksızlık etmek hem de insanın holistik yapısını görmezlikten gelmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimcioğlu, insanın sağlığının sadece biyolojik etmenlerden ibaret olmadığını kaydederek, "Bu yüzden, çözüm anlayışı da sadece bir hastalığı yok etmek çabasıyla sınırlı kalmamalıdır. Mutlak olarak karşılaşılan biyolojik durumların bireyde oluşturduğu rahatsızlıkların dışında dış dünyanın mümkün olduğunca ilgili bireyler için yaşanılabilir olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

