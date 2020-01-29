Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.

(Bitti)

