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Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor’un başlattığı çekilişle hediye forma kazanan ve antrenmanı izleme şansı yakalayan 3 taraftar, yeşil-siyahlı takımın bugünkü antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde izleme imkanı buldu.Bu sezon "Yerin Dolmaz" sloganı ile taraftarlarıyla bütünleşen Yukatel Denizlispor, binlerce katılımcının arasından seçtiği 3 taraftarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana davet etti.Kendilerine hediye edilen formaları Başkan Ali Çetin’in elinden alan taraftarlar, yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Taraftarlar ile özel olarak ilgilenen Başkan Çetin, bundan sonraki süreçte bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, "Taraftarlarımız ile bütünleşmeyi, onlar ile iç içe olmayı çok istiyoruz.

Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Yukatel Denizlispor’un başlattığı çekilişle hediye forma kazanan ve antrenmanı izleme şansı yakalayan 3 taraftar, yeşil-siyahlı takımın bugünkü antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde izleme imkanı buldu.
Bu sezon "Yerin Dolmaz" sloganı ile taraftarlarıyla bütünleşen Yukatel Denizlispor, binlerce katılımcının arasından seçtiği 3 taraftarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana davet etti.
Kendilerine hediye edilen formaları Başkan Ali Çetin’in elinden alan taraftarlar, yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Taraftarlar ile özel olarak ilgilenen Başkan Çetin, bundan sonraki süreçte bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, "Taraftarlarımız ile bütünleşmeyi, onlar ile iç içe olmayı çok istiyoruz. Pandemi dönemi boyunca onlardan ayrı kaldık ve eksikliklerini çok hissettik. En yakın zamanda taraftarlarımızı tekrardan stadımızda görmek istiyoruz. Onların desteği bizler için çok önemli" diye konuştu.

Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

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