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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin ifade işlemleri başladı

AA AA
29.01.2024 14:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltındaki 28 şüphelinin ifade alma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

ZANLILARIN YAKALANDIĞI ADRESİN YAKININDA KAR MASKELERİ BULUNDU

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi.

Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin terör örgütü DEAŞ'la bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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İstanbul terör saldırısı

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